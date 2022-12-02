Хаверц сравнил поражение команды на ЧМ-2022 в Катаре с фильмом ужасов

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц рассказал, какие чувства испытывал, когда его команда не прошла в плей-офф чемпионата мирта-2022.

«Когда это происходит, кажется, что смотришь фильм ужасов. Во время матча мы узнали, что Япония лидирует, а затем рейтинг был показан на стадионе. У нас все еще была небольшая надежда, что Испания забьет, но потом мы заметили, что матч с Японией закончился.

Мы должны быть честны и сказать, что в течение четырех лет все шло не очень хорошо.

Теперь мы дважды потерпели поражение в групповом этапе. Я не думаю, что мы больше не являемся способной командой", — приводит NDTV слова Хаверца.

По итогам трех туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.