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Сегодня, 10:22

Хаверц сравнил поражение команды на ЧМ-2022 в Катаре с фильмом ужасов

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц рассказал, какие чувства испытывал, когда его команда не прошла в плей-офф чемпионата мирта-2022.

«Когда это происходит, кажется, что смотришь фильм ужасов. Во время матча мы узнали, что Япония лидирует, а затем рейтинг был показан на стадионе. У нас все еще была небольшая надежда, что Испания забьет, но потом мы заметили, что матч с Японией закончился.

Мы должны быть честны и сказать, что в течение четырех лет все шло не очень хорошо.
Теперь мы дважды потерпели поражение в групповом этапе. Я не думаю, что мы больше не являемся способной командой", — приводит NDTV слова Хаверца.

По итогам трех туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://sports.ndtv.com/fifa-world-cup-2022/germanys-world-cup-elimination-like-a-horror-movie-kai-havertz-3571483
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Кай Хаверц
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