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Сегодня, 10:45

Денис Казанский — о выходе Марокко в четвертьфинал: «Сюрприз. Но не сенсация»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Марокко празднуют выход в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022.

— Константин Генич не в восторге от сборной Марокко. А вам нравится, как она играет?

— «Нравится игра», «не нравится»... Да это вообще никого не должно волновать! Подобные эстетические категории здесь абсолютно неуместны! Неважно, как играла сборная Греции в 2004-м. Зато именно она стала чемпионом Европы. А Франция?

— Что Франция?

— На Евро-2016 это была команда, которая влюбила в себя всех. В 2018-м смотреть на нее было уже тяжеловато. Но кто из них выиграл турнир и вошел в историю? Так что тут или шашечки — или ехать.

— Исчерпывающе.

— На таких скоротечных турнирах все бьются за титул, а не за приз зрительских симпатий. И потом — где четкие критерии? Кому-то милее ажурные атаки и контроль ради контроля. А кому-то — когда команда, заведомо уступающая в классе, вытаскивает матчи на характере. Если же говорить о сборной Марокко, то для меня ее попадание в восьмерку сильнейших — сюрприз. Но не сенсация.

— Вы мастер формулировок.

— Объясняю. Сенсацией стал бы выход в четвертьфинал Австралии. А у Марокко много футболистов, которые играют в топовых европейских клубах. Плюс на чемпионатах мира важно не только свои достоинства выставлять напоказ, но и умело скрывать недостатки. Что марокканцы с блеском продемонстрировали. Все это позволило набрать в группе семь очков, с первого места заскочить в плей-офф и пройти по пенальти Испанию. Но на Португалию запала уже не хватит.

Фернанду Сантуш и&nbsp;Криштиану Роналду. Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
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