Алексей Сафонов считает, что ЧМ-2018 в России был ярче нынешнего турнира в Катаре

Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил чемпионаты мира в России и Катаре. По его мнению, нынешний турнир уступает в яркости ЧМ-2018.

«Смотрю чемпионат мира и понимаю, что этот турнир — прощание со звёздами. Начиная с Роналду и продолжая Мюллером, Месси и другими. Это прощальные гастроли. Сейчас уже новые молодые, как Мбаппе. Честно говоря, мне кажется, чемпионат мира в России был намного ярче этого», — сказал Сафонов Legalbet.

ЧМ-2018 в России выиграла сборная Франции, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2.