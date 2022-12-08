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Сегодня, 10:52

Алексей Сафонов считает, что ЧМ-2018 в России был ярче нынешнего турнира в Катаре

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил чемпионаты мира в России и Катаре. По его мнению, нынешний турнир уступает в яркости ЧМ-2018.

«Смотрю чемпионат мира и понимаю, что этот турнир — прощание со звёздами. Начиная с Роналду и продолжая Мюллером, Месси и другими. Это прощальные гастроли. Сейчас уже новые молодые, как Мбаппе. Честно говоря, мне кажется, чемпионат мира в России был намного ярче этого», — сказал Сафонов Legalbet.

ЧМ-2018 в России выиграла сборная Франции, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-zayavil-chto-chempionat-mira-v-rossii-bil/
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