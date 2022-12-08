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Сегодня, 10:36

Магуайр верит, что сборной Англии по силам выиграть ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал о настрое команды на остаток чемпионата мира в Катаре.

«У сборной Англии есть уверенность, что мы должны выиграть турнир. Это хорошая перемена в менталитете. Мы понимаем, насколько это будет сложно. Есть еще пять или шесть команд с такой же верой. Сейчас мы верим в нашу победу», — цитирует Магуайра BBC.

Сборная Англии прошла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года, где сыграет с командой Франции в субботу, 10 декабря.

Харри Магуайр
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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