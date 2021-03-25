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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов прокомментировал победу над Мальтой в отборе ЧМ-2022

01:15
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Мальты (3:1).

«Мы взяли три очка, которые планировали, — сказал Черчесов. — Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы.

Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации

Мы ждали непростой матч. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Мы в какой-то степени немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и выиграли.

Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за 6 очков».

В составе российской команды отличились Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.

(Владислав Зимагулов)

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