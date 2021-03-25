Мостовой поблагодарил мальтийского вратаря за подаренные два мяча сборной России
01:20
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями с «СЭ» от победы сборной России над Мальтой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:1).
«Я не сомневался в победе нашей сборной. Будь она крупной или средней, она бы была в любом случае. Расценивать игру по сопернику не имеет смысла. Спасибо вратарю сборной Мальты, что подарил нам два мяча», — сказал Мостовой.
Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.
(Ангелина Коляда)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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