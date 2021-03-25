Мостовой поблагодарил мальтийского вратаря за подаренные два мяча сборной России

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями с «СЭ» от победы сборной России над Мальтой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:1).

«Я не сомневался в победе нашей сборной. Будь она крупной или средней, она бы была в любом случае. Расценивать игру по сопернику не имеет смысла. Спасибо вратарю сборной Мальты, что подарил нам два мяча», — сказал Мостовой.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.

(Ангелина Коляда)