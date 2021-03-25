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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Губерниев считает, что матч Россия — Мальта не нужно оценивать

01:07
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия (1:3).

«Этот матч вообще не нужно оценивать, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Просто потому, что не нужно! Выиграли и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. А смотреть будем дальше. С победой!»

В составе российской команды отличились Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.

Мальта — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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