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Станислав Черчесов: «Мы могли и выиграть, словаки оказались удачливее»

01:01
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии (1:2).

— В прошлом году и сейчас наиболее неудачно сложился последний матч из трех — с Сербией и Словакией. Это нюансы подготовки или есть какая-то закономерность?

— Закономерности нет. Сегодня был абсолютно другой матч, другого накала. Еще раз повторяю — игра могла сложиться и вничью, мы могли и выиграть. На таком уровне простых игр не бывает. Сегодня по той или иной причине словаки оказались удачливее и, еще раз повторяю, недовольны результатом. Особенно первым таймом.

(Константин Колмаков)

Словакия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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