Станислав Черчесов: «Мухин сыграл так, что Иличич его запомнит надолго»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Максима Мухина в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словении (2:1).

«Вот говорят, что новых игроков нет, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — А Мухин — это старый игрок? Мухин сыграл пять минут, но так, что Иличич его запомнит надолго».

Сборная России имеет в активе шесть очков и занимает второе место в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА.