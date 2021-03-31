Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Станислав Черчесов: «Мухин сыграл так, что Иличич его запомнит надолго»

18:11
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Максима Мухина в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словении (2:1).

«Вот говорят, что новых игроков нет, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — А Мухин — это старый игрок? Мухин сыграл пять минут, но так, что Иличич его запомнит надолго».

Сборная России имеет в активе шесть очков и занимает второе место в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8509
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче со Словакией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...