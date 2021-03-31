Станислав Черчесов: «Мухин сыграл так, что Иличич его запомнит надолго»
18:11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Максима Мухина в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словении (2:1).
«Вот говорят, что новых игроков нет, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — А Мухин — это старый игрок? Мухин сыграл пять минут, но так, что Иличич его запомнит надолго».
Сборная России имеет в активе шесть очков и занимает второе место в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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