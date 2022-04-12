Пресс-атташе сборной Польши об отклоненной апелляции РФС: «Мы прошли на ЧМ. Для нас это теперь в прошлом»
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Для нас эта ситуация уже закончилась, — приводит слова Квятковски Sport24. — Это решение ФИФА. Мы выиграли финал плей-офф и прошли на чемпионат мира. Для нас это теперь в прошлом. Мы больше не будем комментировать принятое решение».
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. РФС подал в CAS апелляции на эти решения.
Напомним, что 24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в рамках стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.