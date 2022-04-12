Бывший защитник и капитан сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о том, что итальянская команда пропустит ЧМ-2022.

«Меня пугает то, что нынешнее положение кажется кому-то нормальным. Нужно что-то менять. Мы не понимаем, что наши соперники развиваются быстрее, а мы больше не лучшие. То, что сборная Италии не попадает на чемпионат мира — это ненормально», — приводит Football Italia слова Каннаваро.

Сборная Италии проиграла Македонии (0:1) в полуфинале стыкового турнира за право выхода на ЧМ-2022.

Итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд — они также не смогли отобраться на ЧМ-2018 через стыковые матчи.