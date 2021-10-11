Бывший защитник ЦСКА, «Торпедо» и нашей национальной команды Олег Корнаухов выразил в программе «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ» свое мнение о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

— Глядя на Дзюбу в последних матчах, верите, что форвард не готов для сборной, о чем заявил сам Артем? — вопрос Корнаухову.

— Если быть до конца честным и не кривить душой, то понятно, что проблема здесь лежит в другой плоскости. Не в форме дело. Не думаю, что Сергей Семак и его штаб себе враги, раз выпускают нападающего в основном составе «Зенита» в РПЛ и Лиге чемпионов — значит, он готов.

Конечно, обе стороны делают хорошую мину при плохой игре, все цивилизованно нам объясняют. Но очевидно, что ни у Валерия Карпина, ни у Дзюбы нет желания работать совместно.

— Президент РФС Александр Дюков после победы над Словакией в Казани на вопрос «Помог бы Дзюба?» прямо ответил — «Помог бы». Ваше мнение?

— Есть вещи, не пощупав которые, не попробовав, до конца не поймешь. Мы можем только предполагать, насколько Артем был расположен к тому, чтобы сотрудничать с нынешним штабом национальной команды. И насколько тренеры сборной готовы поверить Дзюбе в том, что футболист станет отрабатывать на все сто.

Думаю, что в итоге пришли к оптимальному решению. Сейчас не надо никого напрягать, вносить дисбаланс — ведь Карпин понимал, что при Артеме напряжение в коллективе будет, как ни крути, а оно станет витать. Это может не вылиться в какой-то конфликт, а может и вылиться — никто не знает, где и в какой момент полыхнет.

— То есть Дзюба в команде Карпина — некая бомба замедленного действия?

— Да, могла бы быть. Ведь непонятно, как Артем отреагировал бы, допустим, на критику Карпина и насколько тренер доверял бы ему в этом плане. В общем, правильно поступил и тот, и другой

А так, всё зависит от результата. Если сборная его даст, значит, Валерий оказался прав на все сто процентов.