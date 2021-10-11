Дмитрий Булыкин: «Такой игрок, как Дзюба, всегда буде полезен сборной России»
Булыкин считает, что Дзюба всегда будет полезен для сборной России
11 октября, 16:10
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба пригодился бы команде.
«Артем — качественный футболист, — цитирует Булыкина RT. — Мы видим, как он играет в «Зените». Главное, чтобы его правильно использовали. Если ему делают хорошие передачи, то он очень много забивает.
И даже когда он не отмечается голами, то все равно приносит много пользы команде: борется, выигрывает верх, сохраняет мяч. Поэтому подобный игрок всегда полезен для сборной. Но его нет, из-за чего нужно использовать тех, кто есть в составе. Хотя с ним игра была бы другая».
Ранее Дзюба отказался от вызова в сборную.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/916195-bulykin-samedov-sbornaya-rossiya
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