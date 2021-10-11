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Валуев — о матче со Словенией: «Переживаю из-за игры, которую показывают наши футболисты»

11 октября, 14:16
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против Словении в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Тяжело сказать как для сборной России пройдет эта встреча. Словения очень сложный соперник. Ощущаю тревогу перед игрой, словенцы очень непростые. Во многом переживаю из-за игры, которую показывают наши футболисты», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

11 октября россияне сыграют против Словении в матче отбора ЧМ-2022. Встреча пройдет в Мариборе, начало — в 21.45 (мск).

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России (16) после семи игр занимает второе место, уступая Хорватии (16) по разнице пропущенных мячей.

Словения — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры