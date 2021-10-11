Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против Словении в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Тяжело сказать как для сборной России пройдет эта встреча. Словения очень сложный соперник. Ощущаю тревогу перед игрой, словенцы очень непростые. Во многом переживаю из-за игры, которую показывают наши футболисты», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

11 октября россияне сыграют против Словении в матче отбора ЧМ-2022. Встреча пройдет в Мариборе, начало — в 21.45 (мск).

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России (16) после семи игр занимает второе место, уступая Хорватии (16) по разнице пропущенных мячей.