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Сегодня, 13:10

Экс-нападающий сборной Югославии Милошевич: «У Сербии достаточно мастерства чтобы выйти из группы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Рубина» и сборной Югославии Саво Милошевич оценил шансы Сербии на выход в плей-офф чемпионата мира-2022.

«Честно, это не та сборная Сербии, которая была на ЧМ-2018 в России. У этой команды достаточно мастерства, чтобы выйти из группы. Сейчас в сербской команде, к сожалению, много лидеров, которые полностью не восстановились от травм: Влахович, Митрович, Костич и другие. Это для нас главная проблема. Если бы все эти лидеры были полностью здоровы и в обойме, то Сербия могла бы сохранить победу с Сенегалом. Да, важна концентрация, но еще раз повторю: с таким составом сборная Сербии обязана выходить в 1/8 финала этого чемпионата мира», — цитирует экс-форварда Sport24.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Сербии занимает последнее место в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. В заключительном матче группового этапа сербы встретятся с швейцарцами 2 декабря, начало — 22.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-30-miloshevich-eto-ne-ta-sbornaya-serbii-chto-byla-na-chm-2018-u-nyneshney-dostatochno-masterstva-chtoby-vyyti-iz-gruppy
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Саво Милошевич
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