Газзаев считает, что Польша не выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от игры между Польшей и Аргентиной в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022.

«Аргентина, безусловно, является фаворитом в матче против Польши. Вообще в этой группе складывается очень интересная ситуация. Если Аргентина и Саудовская Аравия одерживают победу, то сборная Польша останется без плей-офф чемпионата мира. Думаю, что так и произойдет», — сказал Газзаев «СЭ».

В группе С Польша лидирует с 4 очками. На втором месте Аргентина (3 очка) и Саудовская Аравия (3 очка). Мексика замыкает таблицу с 1 очком.

Польша сегодня 30 ноября сыграет с Аргентиной.