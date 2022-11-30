Вилков о назначении женщины-арбитра на ЧМ-2022: «Почему нет? У нас равноправие полов»

Экс-судья РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о назначении француженки Стефани Фраппар на матч групповой стадии ЧМ-2022 Германия — Коста-Рика.

«У нас равноправие полов. Руководство ФИФА считает, что она справится с поставленной задачей. Мы видим, что сейчас не все мужчины справляются и работают не безошибочно. Сейчас ФИФА экспериментирует. Она судила Суперкубок УЕФА. Если у ФИФА не возникло к ней вопросов значит, все в порядке. Германия разберется с Коста-Рикой, особых проблем у арбитра не будет. И возможно ФИФА, как раз предугадывает эту ситуацию.

Если она сдает мужские нормативы вместе со всеми, то почему нет? У нас в чемпионате России судят девушки, и первую и вторую лигу, и какого-то супернегатива я не слышал от команд. Так что, почему не попробовать? А дальше уже понимать, стоит ли продолжать эту практику или отказаться от нее», — цитирует Вилкова Metaratings.ru.

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на матче между сборными Германии и Коста-Рики мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра.