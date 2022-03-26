Ди Мария намекнул, что может завершить карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария намекнул, что завершит карьеру в национальной команде после ЧМ-2022.

В ночь с 25 на 26 марта Ди Мария забил гол и отдал результативную передачу в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:0).

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я всегда мечтал о том, что пережил этим вечером. Наверное, это был мой последний матч в футболке сборной на территории Аргентины», — написал у себя в соцсетях Ди Мария.

Сборная Аргентины обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Матч с Венесуэлой стал для аргентинцев последним домашним перед чемпионатом мира.