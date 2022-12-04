Хавбек сборной США Маккенни: «На ЧМ-2022 мы показали, что можем стать гигантами»

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни высказался о выступлениях национальной команды на чемпионате мира — 2022.

«Этот турнир действительно восстановил веру, возродил большое уважение к североамериканскому футболу и к футболу в нашей стране. Думаю, мы показали, что со временем можем стать гигантами. Мы еще не стали ими, но определенно движемся в правильном направлении», — приводит слова Маккенни FOX Sports.

Сборная США дошла на ЧМ-2022 в Катаре до 1/8 финала и уступила Нидерландам (1:3).