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Хави: «Месси наконец-то выиграл чемпионат мира, ему не хватало именно этого. Лео — лучший футболист в истории»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в Катаре.

В воскресенье, 18 декабря аргентинцы победили Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира.

«Это был невероятный матч для зрителей, один из лучших, что я видел за всю жизнь. Думаю, Аргентина была сильнее и заслужила победу. Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Лионеля Месси, который наконец выиграл свой чемпионат мира. Именно этого не хватало в его карьере. Лео — лучший футболист в истории и мой друг», — сказал Хави в интервью клубному каналу «Барселоны».

Хави и Месси вместе играли за «Барселону» с 2003 по 2015 год.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
ФК Барселона
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