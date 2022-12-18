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Сегодня, 21:27

Аргентинские болельщики освистали президента ФИФА Джанни Инфантино на церемонии награждения после финала ЧМ-2022

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Аргентинские болельщики освистали президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на церемонии награждения после завершения финала ЧМ-2022.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Инфантино вышел на поле после финального свистка, чтобы принять участие в церемонии награждении.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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