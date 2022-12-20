Аргентинская полиция начала разгонять фанатов с улиц Буэнос-Айреса

Аргентинская полиция начала разгонять фанатов с улиц Буэнос-Айреса после того, как досрочно был закончен чемпионский парад сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Clarin.

На улицах столицы Аргентины собралось до 4 миллионов человек, в результате чего движение было парализовано.

Футболисты проехали на автобусе только часть чемпионского парада, после чего было принято прекратить торжества. Игроков сборной эвакуировали на вертолетах.

Задача правоохранительных органов — очистить шоссе от людей. Фанатов, которые празднуют победу команды на центральной площади, не трогают, они остаются на местах.