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20 декабря, 23:50

Шунин назвал голкипера сборной Марокко главным открытием ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился впечатлениями от игры голкипера сборной Марокко Яссина Буну на ЧМ-2022.

— Главное открытие ЧМ среди ваших коллег — вратарь Марокко. Согласны?

— Все по делу. Я считаю, что не только Яссин Буну, а вообще сборная Марокко стала главным открытием этого чемпионата, потому что они прошли максимально далеко. Буну показался мне очень высоким, я даже погуглил его рост. Оказалось, что я чуть выше. Но есть ощущение, что в воротах он настолько большой, что сложно в него не попасть — он очень много выручал свою сборную в Катаре. Что касается стиля, то он играет высоко, выдвигается за линию штрафной и действует как защитник. Это непросто, но у него хорошо получается играть ногами и страховать своих защитников, — цитирует Шунина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-20-shunin-ya-dazhe-poguglil-rost-vratarya-marokko-okazalos-chto-ya-chut-vyshe
Антон Шунин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Яссин Буну
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