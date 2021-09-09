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Аленичев назвал главное отличие сборной Карпина от команды Черчесова

06:30
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Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что сборная России при Валерии Карпине старается действовать первым номером.

«В чем главное отличие нынешней от образца Станислава Черчесова? Этот вопрос звучит в последние дни очень часто. Мне кажется, что у той команды присутствовала какая-то боязнь — почти всегда она играла вторым номером. Случались исключения, но крайне редко. При Карпине же заметил, что стараемся действовать от себя, первым номером. При этом нужно найти баланс между обороной и атакой, необходим высокий прессинг. Плюс со стороны кажется, что атмосфера в коллективе стала лучше. Не потому, что футболисты так сказали, тот же Смолов — это просто видно.

Но вот ход со сменой капитанов меня удивил. Есть Джикия, он старше Баринова и достоин носить повязку постоянно. Или Смолов — если станет все время выходить в старте. И тут мы подходим к важной теме невызова Дзюбы", — написал Аленичев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры