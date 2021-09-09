Унаи назвал матч против Косово самым сложным для Испании

Вратарь сборной Испании Унаи Симон после победы над Косово (2:0) признался, что это была самая сложная игра для испанцев в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«В первом матче, который мы играли в Севилье, косовары вышли атаковать и давить. Мы знали, что собираемся показать в ответной игре, но это был самый сложный матч в группе. Сборная Косово — команда с яркой индивидуальностью, которая заслужила больше удачи в этой квалификации», — цитирует пресс-служба УЕФА Симона.