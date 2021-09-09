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Унаи назвал матч против Косово самым сложным для Испании

05:38
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Вратарь сборной Испании Унаи Симон после победы над Косово (2:0) признался, что это была самая сложная игра для испанцев в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«В первом матче, который мы играли в Севилье, косовары вышли атаковать и давить. Мы знали, что собираемся показать в ответной игре, но это был самый сложный матч в группе. Сборная Косово — команда с яркой индивидуальностью, которая заслужила больше удачи в этой квалификации», — цитирует пресс-служба УЕФА Симона.

Косово — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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