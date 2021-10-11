Александр Самедов: «Бакаев проделывает колоссальный объем черновой работы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил игру Зелимхана Бакаева за национальную команду.

«Зелимхан достаточно моторный игрок, много отрабатывает, здорово открывается, обладает неплохим ударом, — цитирует Самедова RT. — Но самое необходимое качество при организации контратак — уметь обращаться с мячом под давлением.

У Бакаева с этим дела обстоят неплохо, он способен в одиночку протащить, собрать соперников. Ну и тот объем черновой работы, который он проделывает, колоссален».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия начнется в 21.45 по московскому времени.