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Александр Самедов: «Бакаев проделывает колоссальный объем черновой работы»

11 октября, 16:58
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил игру Зелимхана Бакаева за национальную команду.

«Зелимхан достаточно моторный игрок, много отрабатывает, здорово открывается, обладает неплохим ударом, — цитирует Самедова RT. — Но самое необходимое качество при организации контратак — уметь обращаться с мячом под давлением.

У Бакаева с этим дела обстоят неплохо, он способен в одиночку протащить, собрать соперников. Ну и тот объем черновой работы, который он проделывает, колоссален».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия начнется в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/916195-bulykin-samedov-sbornaya-rossiya

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Евгений Петров все материалы автора
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