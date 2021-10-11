Александр Самедов: «Бакаев проделывает колоссальный объем черновой работы»
11 октября, 16:58
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил игру Зелимхана Бакаева за национальную команду.
«Зелимхан достаточно моторный игрок, много отрабатывает, здорово открывается, обладает неплохим ударом, — цитирует Самедова RT. — Но самое необходимое качество при организации контратак — уметь обращаться с мячом под давлением.
У Бакаева с этим дела обстоят неплохо, он способен в одиночку протащить, собрать соперников. Ну и тот объем черновой работы, который он проделывает, колоссален».
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/916195-bulykin-samedov-sbornaya-rossiya
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