Нападающий сборной Словении верит в помощь болельщиков на матче с Россией

Нападающий сборной Словении Андраж Шпорар поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой России.

«Мы не можем позволить себе даже ничью. Конечно, было бы лучше, если бы игра России со Словакией в Казани завершилась иначе. Но для нас все понятно: мы должны победить в трех оставшихся встречах. И это вызов», — приводит слова Шпорара Ekipa24.

Нападающий также высказался об атмосфере на стадионе в предстоящей встрече.

«Верю в помощь болельщиков. Уверен, что атмосфера на арене будет великолепной. Я еще не играл на этом стадионе в качестве игрока национальной команды, но помню ощущения от матча с клубом. Трибуны всегда были заполнены, болельщики страстно болели за команду», — сказал он.

Игра Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе. Начало — 21.45 по мск.