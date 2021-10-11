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Нападающий сборной Словении верит в помощь болельщиков на матче с Россией

11 октября, 17:01
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Нападающий сборной Словении Андраж Шпорар поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой России.

«Мы не можем позволить себе даже ничью. Конечно, было бы лучше, если бы игра России со Словакией в Казани завершилась иначе. Но для нас все понятно: мы должны победить в трех оставшихся встречах. И это вызов», — приводит слова Шпорара Ekipa24.

Нападающий также высказался об атмосфере на стадионе в предстоящей встрече.

«Верю в помощь болельщиков. Уверен, что атмосфера на арене будет великолепной. Я еще не играл на этом стадионе в качестве игрока национальной команды, но помню ощущения от матча с клубом. Трибуны всегда были заполнены, болельщики страстно болели за команду», — сказал он.

Игра Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе. Начало — 21.45 по мск.

Словения — Россия

Дополнительная информация:

https://ekipa.svet24.si/clanek/nogomet/reprezentancni-nogomet/6163dee3cc7e6/nekdanji-kapetan-olimpije-zeli-navdusiti-v-ljudskem-vrtu

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры