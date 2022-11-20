Мостовой заявил, что не будет смотреть товарищеский матч между сборными Узбекистана и России

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, будет ли смотреть товарищеский матч между сборными Узбекистана и России.

«Если честно, то этот матч смотреть не планирую, а зачем? Сегодня стартует чемпионат мира. Большой праздник! Предпочтение отдаю игре Катар — Эквадор, а не матчу в Ташкенте. Интерес к мундиалю в Катаре у меня не пропал, буду смотреть все игры с удовольствием.

Все говорят, что не будут смотреть этот чемпионат мира из-за отсутствия нашей сборной, но, ребята, не забывайте, что мы могли бы вообще туда не попасть. Где уверенность, что мы прошли бы стыки? Поэтому как-то так. Чемпионат мира — самое лучшее, что есть в футболе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Игра Узбекистан — Россия состоится 20 ноября и начнется в 15.00 мск. Также сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором.