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Сегодня, 12:21

Мостовой: «Смотреть матч сборной России не собираюсь, предпочтение отдаю игре Катар — Эквадор»

Мостовой заявил, что не будет смотреть товарищеский матч между сборными Узбекистана и России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, будет ли смотреть товарищеский матч между сборными Узбекистана и России.

«Если честно, то этот матч смотреть не планирую, а зачем? Сегодня стартует чемпионат мира. Большой праздник! Предпочтение отдаю игре Катар — Эквадор, а не матчу в Ташкенте. Интерес к мундиалю в Катаре у меня не пропал, буду смотреть все игры с удовольствием.

Все говорят, что не будут смотреть этот чемпионат мира из-за отсутствия нашей сборной, но, ребята, не забывайте, что мы могли бы вообще туда не попасть. Где уверенность, что мы прошли бы стыки? Поэтому как-то так. Чемпионат мира — самое лучшее, что есть в футболе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Игра Узбекистан — Россия состоится 20 ноября и начнется в 15.00 мск. Также сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором.

Источник: «РБ Спорт»

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Александр Мостовой
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
8
1
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