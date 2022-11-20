Стрепетов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира-2022

Бывший полузащитник и футбольный эксперт Алексей Стрепетов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022.

«Я еще с 1970-го года симпатизирую сборной Бразилии. Эта сборная — образец футбола. Я очень люблю и всегда болею за бразильцев. Тем более, что у нас в «Зените» такая плеяда бразильцев, мы должны болеть за эту команду», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч пентакампеоны проведут против сербов 24 ноября (22:00 мск).

Бразилия становилась чемпионом пять раз — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 году.