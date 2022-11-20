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Сегодня, 12:10

Стрепетов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник и футбольный эксперт Алексей Стрепетов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022.

«Я еще с 1970-го года симпатизирую сборной Бразилии. Эта сборная — образец футбола. Я очень люблю и всегда болею за бразильцев. Тем более, что у нас в «Зените» такая плеяда бразильцев, мы должны болеть за эту команду», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч пентакампеоны проведут против сербов 24 ноября (22:00 мск).

Бразилия становилась чемпионом пять раз — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-u-nas-v-zenite-takaya-pleyada-brazil-tsev-my-dolzhny-bolet-za-e-tu-sbornuyu/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
1
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