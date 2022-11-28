Александр Глеб: «Ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своем активе по одному очку»

Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб оценил шансы национальных команд Сербии и Германии выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«У сборной Сербии и Германии есть шансы на выход из группы, но не все сейчас зависит от них. Будет ли сенсацией, если они не выйдут? Я уже говорил, что этот чемпионат мира очень непредсказуемый, поэтому таких «сенсаций» может быть не так мало. Посмотрим. Я ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своем активе по одному очку. Футбол сейчас выравнивается. Даже против топовых команд, команды уровнем ниже научились играть, достойно бороться, отбирать очки и выигрывать. Иногда многое решает удача или индивидуальные качества отдельного футболиста. Все игроки высокого уровня, технически и тактически хорошо оснащены», — приводит Metaratings слова Глеба.

После двух туров сборная Сербии занимает последнее, 4-е место в группе G, набрав 1 очко. Сербы проведут заключительный матч группового турнира против Швейцарии 2 декабря.

Сборная Германии с 1 баллом располагается на 4-м месте в группе E. В третьем туре немцы сыграют с командой Коста-Рики 1 декабря.