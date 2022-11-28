Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:48

Александр Глеб: «Ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своем активе по одному очку»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб оценил шансы национальных команд Сербии и Германии выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«У сборной Сербии и Германии есть шансы на выход из группы, но не все сейчас зависит от них. Будет ли сенсацией, если они не выйдут? Я уже говорил, что этот чемпионат мира очень непредсказуемый, поэтому таких «сенсаций» может быть не так мало. Посмотрим. Я ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своем активе по одному очку. Футбол сейчас выравнивается. Даже против топовых команд, команды уровнем ниже научились играть, достойно бороться, отбирать очки и выигрывать. Иногда многое решает удача или индивидуальные качества отдельного футболиста. Все игроки высокого уровня, технически и тактически хорошо оснащены», — приводит Metaratings слова Глеба.

После двух туров сборная Сербии занимает последнее, 4-е место в группе G, набрав 1 очко. Сербы проведут заключительный матч группового турнира против Швейцарии 2 декабря.

Сборная Германии с 1 баллом располагается на 4-м месте в группе E. В третьем туре немцы сыграют с командой Коста-Рики 1 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Александр Глеб
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Португалия и Уругвай не открыли счет в первом тайме матча ЧМ-2022
Тите: «Соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару»
Португалия — Уругвай: Нуну Мендеш покинул поле в слезах
Якин — о поражении от Бразилии: «Никогда не ошибиться против такой команды практически невозможно»
Неймар: «Каземиро уже давно является лучшим опорником в мировом футболе»
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Якин — о поражении от Бразилии: «Никогда не ошибиться против такой команды практически невозможно»

Португалия — Уругвай: Нуну Мендеш покинул поле в слезах
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости