Якин — о поражении от Бразилии: «Никогда не ошибиться против такой команды практически невозможно»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Бразилии (0:1).

«Мне сложно в чем-то упрекнуть своих игроков. Нужно извлечь уроки из этого матча. Я понимаю, что было очень сложно забрать мяч у бразильцев и пытаться атаковать.

В моменте с голом Каземиро допустили небольшую ошибку. Но никогда не ошибиться против такой команды практически невозможно. Теперь нам нужно хорошо восстановиться, избавиться от печали и подготовиться к пятничному матчу против Сербии.

Ничья сербов с Камеруном 3:3 — в нашу пользу. Я знаю, что одного очка должно быть достаточно для выхода в плей-офф. Но я не тренер, который скажет своей команде играть на ничью», — приводит слова Якина RFJ.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Следом за сборной Бразилии в квартете G следуют команды Швейцарии (3), Камеруна (1) и Сербии (1).

В заключительном туре группового этапа бразильцы 2 декабря сыграют с камерунцами, швейцары в тот же день встретятся с сербами.