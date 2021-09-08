Александр Дюков: «У сборной премиальные будут только за выход на чемпионат мира»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта (2:0).

«Нам было важно одержать победу сегодня, мы этого добились, — сказал Дюков. — Конечно, игра могла быть лучше. Это дебют главного тренера, он исповедует другой стиль игры. Нужно время, чтобы команда стала играть так, как он хочет.

Команда стала играть в высокий прессинг. Есть проблемы с реализацией моментов, над этим надо работать. Опасений не было, я был уверен в победе. Наша сборная контролировала ситуацию. Думаю, если бы Мальта сравняла счет, то наша сборная все равно бы одержала победу.

С Мальтой у всех были проблемы. Это не та Мальта, которая была 10 лет назад. Они играют компактно, очень организованная команда. Играют через короткий пас. Все команды в Европе научились играть в футбол, с каждым сложно. У сборной премиальные будут только за выход на чемпионат мира в Катар.

Мальта — непростой соперник. Мы верим в то, что сборная сможет выйти из группы. К октябрю можно будет набрать форму, время есть. Валерий Георгиевич вам все скажет. С игроками будет проведена работа. Это поможет нам в следующих матчах».

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

(Антон Иванов)