Главный тренер сборной Мальты остался доволен игрой команды в матче с Россией

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа остался доволен игрой команды в матче отбора ЧМ-2022, несмотря на поражения от России со счетом 0:2.

«Все кто следил игрой, должны быть довольны, но полностью быть удовлетворенным нельзя, потому что не победили во всех матчах сентября», — сказал тренер.

В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).