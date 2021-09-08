Главный тренер сборной Мальты остался доволен игрой команды в матче с Россией
00:08
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа остался доволен игрой команды в матче отбора ЧМ-2022, несмотря на поражения от России со счетом 0:2.
«Все кто следил игрой, должны быть довольны, но полностью быть удовлетворенным нельзя, потому что не победили во всех матчах сентября», — сказал тренер.
В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю