Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Главный тренер сборной Мальты остался доволен игрой команды в матче с Россией

00:08
Теги:

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа остался доволен игрой команды в матче отбора ЧМ-2022, несмотря на поражения от России со счетом 0:2.

«Все кто следил игрой, должны быть довольны, но полностью быть удовлетворенным нельзя, потому что не победили во всех матчах сентября», — сказал тренер.

В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Читайте также

Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ
Тайные знаки: К чему чешутся губы у мужчин и женщин — видео
Кузнецова призвала ужесточить закон после убийства школьниц в Кузбассе
Кремль прокомментировал объявление талибами нового состава правительства
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры