Смолов признан лучшим игроком матча Россия — Мальта
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Сборная России выиграла у национальной команды Мальты в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0.
Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Федор Смолов, который стал автором победного гола. Капитан команды отличился на 10-й минуте.
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