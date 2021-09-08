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Смолов признан лучшим игроком матча Россия — Мальта

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Сборная России выиграла у национальной команды Мальты в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0.

Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Федор Смолов, который стал автором победного гола. Капитан команды отличился на 10-й минуте.

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Иван Шитик все материалы автора

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