Сборная России выиграла у национальной команды Мальты в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0.

Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Федор Смолов, который стал автором победного гола. Капитан команды отличился на 10-й минуте.