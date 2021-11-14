Пресняков: «Удача Карпина закончилась, с Дзюбой было бы только хуже»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в матче с Хорватией (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022.
«Случилось несчастье, очень обидное поражение. Наверное, все и должно было закончиться именно так. Хорваты правда сильнее нас, это факт. Жаль Кудряшова, с ним произошел несчастный случай, по другому этот момент описать нельзя. Это могло случиться с каждым, его нельзя ругать не в коем случае. К сожалению, удача Валерия Карпина закончилась, теперь надеемся на хороший жребий в стыковых матчах. Даже не знаю, как оценить нашу перспективу там. Многое определит жеребьевка, надеюсь, нам повезет там. Уверен, что с Дзюбой было бы только хуже. Артем никак бы не спас команду», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.
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