Гаргаев: «Задача для Оздоева и «Фатиха» — попасть по итогам сезона в еврокубки»

Анзор Гаргаев, представитель российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался об игре футболиста в текущем сезоне.

«С первого тура «Фатих Карагюмрюк» играл хорошо, была видна рука Пирло, но команда обидно и часто теряла очки. Сейчас все стабилизировалось, а клуб уже на втором месте по забитым мячам в чемпионате Турции. Изначальная задача для Магомеда и «Фатиха» — попасть по итогам сезона в еврокубки. Сейчас видна уверенность и тренерские задумки. Вчерашние решения Пирло и удачные действия Оздоева на поле помогли обыграть крепкий «Сивасспор». Магомед остроумил на поле, много отдавал, создавал голевые моменты, отыгрывал в обороне, а главное — забил. Хорошо, что в последнее время забивает и приносит пользу команде», — приводит Sport24 слова Гаргаева.

В матче 24-го тура чемпионата Турции против «Сивасспора» (4:3) Оздоев отличился забитым голом. Всего на счету 30-летнего футболиста в текущем сезоне 4 гола и 3 результативные передачи в 22 матчах.