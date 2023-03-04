«Фатих Карагюмрюк» победил «Сивасспор», Оздоев забил гол

«Фатих Карагюмрюк» дома обыграл «Сивасспор» в матче 24-го тура чемпионата Турции — 4:3.

В составе хет-триком отличился Мбайе Диане, а также гол забил российский хавбек Магомед Оздоев. Этот мяч стал для него четвертым в чемпионате Турции.

За «Сивасспор» отличились Хорди Кайседо и дубль забил Джеймс Леке.

«Карагюмрюк» располагается на 8-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 29 очков за 22 матча.

«Сивасспор» занимает 13-ю строчку с 24 очками за 23 игры.