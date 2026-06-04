Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Турция

4 июня, 14:41

Президент «Фенербахче» Саран приговорен к 2,5 года лишения свободы

Сергей Филин

Глава турецкого клуба «Фенербахче» Садеттин Саран приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы, сообщил телеканал NTV.

Суд признал Сарана виновным в причастности к незаконной рекламе ставок во время футбольных матчей на принадлежащем его холдингу интернет-сайте S Sport. Помимо тюремного срока глава «Фенербахче» получил штраф в размере 562 500 турецких лир (12,2 тысячи долларов). Подсудимый не присутствовал на оглашении вердикта.

В сезоне-2025/26 «Фенербахче» набрал 74 очка и занял второе место в турецкой Суперлиге. Клуб примет участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Фенербахче
Читайте также
Барко сказал, что хочет играть в Аргентине, Сперцян ждет предложение Фабрегаса, «ПСЖ» отказался от Батракова. Трансферные слухи РПЛ
Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами
Аномальная жара, ливни, торнадо, лесные пожары. Угрожают ли природные катастрофы ЧМ-2026?
Шадаев рассказал об обучении учителей работе с ИИ
«Изнасиловали, уволили, назвали лгуньей». Суд оправдал гонщика по делу о преступлении в доме Шумахеров
Умерла вдова бывшего президента Франции Жака Ширака
Популярное видео
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция — в 19.00
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция — в 19.00
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Текке выиграл первый трофей в качестве тренера

Кандидат в президенты «Фенербахче» пообещал подписать Гринвуда
Новости
RSS RSS
Все новости