Президент «Фенербахче» Саран приговорен к 2,5 года лишения свободы

Глава турецкого клуба «Фенербахче» Садеттин Саран приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы, сообщил телеканал NTV.

Суд признал Сарана виновным в причастности к незаконной рекламе ставок во время футбольных матчей на принадлежащем его холдингу интернет-сайте S Sport. Помимо тюремного срока глава «Фенербахче» получил штраф в размере 562 500 турецких лир (12,2 тысячи долларов). Подсудимый не присутствовал на оглашении вердикта.

В сезоне-2025/26 «Фенербахче» набрал 74 очка и занял второе место в турецкой Суперлиге. Клуб примет участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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