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Жорже Жезуш может продолжить карьеру в Турции

Евгений Козинов
Корреспондент
Жорже Жезуш.
Фото Reuters

Португальский специалист Жорже Жезуш после ухода с поста главного тренера «Аль-Насра» может перебраться в чемпионат Турции.

«Могут ли болельщики «Фенербахче» мечтать о моем возвращении? Они могут. Заинтересованное лицо уже нашлось. Не только «Фенербахче», но и другая турецкая команда сделала мне предложение. В Турции три большие команды: «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ». Из этих трех их было две. Вторая команда пока остается в секрете», — приводит A Bola слова Жезуша.

71-летний португалец работал в «Фенербахче» в сезоне-2022/23, однако не смог выиграть с командой чемпионат Турции.

«Единственная страна, где я не стал чемпионом, — это Турция... Возможно, у меня есть история, которую я завершу в «Фенербахче». Это один из вариантов. Подумаю об этом. Сейчас я собираюсь в Португалию на несколько дней в отпуск. Потом подумаю о поездке в Бразилию на несколько дней, чтобы повидаться с друзьями. В следующем сезоне посмотрим, где я окажусь», — добавил Жезуш.

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Футбол
ФК Фенербахче
Жорже Жезуш
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