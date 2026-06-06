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6 июня, 16:42

Итальяно стал новым главным тренером «Бешикташа»

Алина Савинова

Итальянский специалист Винченцо Итальяно возглавил «Бешикташ», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Стороны заключили контракт до конца сезона-2027/28.

«С сожалением вынужден констатировать, что мы давно не добивались спортивного успеха. Чтобы изменить эту негативную тенденцию, мы должны были принять радикальные решения. Поэтому в этот новый период мы отправились в путь с двумя футбольными людьми, которые будут бороться, не сдаваться, не мириться с негативной тенденцией, возражать и стремиться к лучшему. Первый из них — наш спортивный директор Ондер Ходжа. После консультаций с Ходжой мы привели в «Бешикташ» Винченцо Итальяно. Не сомневаюсь, что он покажет игру, которую болельщики хотят видеть на поле», — заявил президент «Бешикташа» Сердал Адалы.

Последние два сезона Итальяно возглавлял «Болонью», с которой выиграл Кубок Италии-2024/25. Также он работал в «Фиорентине» и «Специи».

По итогам сезона-2025/26 «Бешикташ» занял четвертое место в чемпионате Турции.

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Футбол
ФК Бешикташ
Винченцо Итальяно
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