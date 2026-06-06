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6 июня, 02:37

Кандидат в президенты «Фенербахче» пообещал подписать Гринвуда

Евгений Козинов
Корреспондент

Кандидат в президенты «Фенербахче» Хакан Сафи сообщил, что стамбульский клуб подпишет нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда.

«Мы достигли соглашения с Мейсоном Гринвудом. Если я выиграю выборы, сделка будет оформлена, контракт до июня 2030 года», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Сафи.

По информации источника, 24-летний англичанин подписался на Сафи в социальных сетях.

Действующий контракт Гринвуда рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Гринвуд в 45 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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ФК Марсель
ФК Фенербахче
Мейсон Гринвуд
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