Митрюшкин может продолжить карьеру в России

Сегодня стало известно, что 24-летний вратарь Антон Митрюшкин не останется в «Монако» и может продолжить карьеру в одном из российских клубов. После отъезда голкипера из Швейцарии, где у него закончился контракт со «Сьоном», интерес к нему проявили несколько команд из России. Среди них нет «Спартака», воспитавшего Митрюшкина. Сейчас у красно-белых полный комплект вратарей.

Чемпион Европы и серебряный призер юношеского первенства континента тренировался с монегасками две недели, сыграл около 30 минут в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», но на вторую встречу, со «Стандардом», его уже не взяли. Основной вратарь «Монако» — 29-летний Бенжамен Леком, на перспективу куплен 20-летний поляк Радослав Маецки. В такой ситуации, наверное, Митрюшкину и не было смысла оставаться в княжестве и сидеть «под» Лекомом.

К сожалению, достижения вратаря остались в прошлом. В «Сьоне» он получил серьезную травму и в последнее время толком не играл. Потому интерес в Европе к нему заметно снизился. Возможно, приезд в Россию и переход в один из российских клубов поможет ему вернуться на прежний уровень. (Александр Бобров)