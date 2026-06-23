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AS: «Реал» решил подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» готов подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, сообщает AS.

По информации источника, в последние часы мадридский клуб принял решение начать переговоры с «Челси» по 25-летнему аргентинцу.

Это произошло, когда в «Реале» поняли, что трансфер полузащитника «Баварии» Майкла Олисе невозможен, а хавбек «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш предпочитает перейти в другой клуб.

Также в «Реале» рассматривали варианты с подписанием Аюба Буадди из «Лилля» и Феликса Нмечи из дортмундской «Боруссии». Ключевым фактором в пользу Фернандеса стало желание футболиста перейти в «Реал».

Фернандес выступает за «Челси» с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 90 миллионов евро.

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ФК Реал
ФК Челси
Энцо Фернандес
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