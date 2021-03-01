Холанн мог стать игроком «МЮ» в 2018 году. Помешала путаница в часовых поясах

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в 2018 году мог перейти в «Манчестер Юнайдет», сообщает AS.

По данным источника, норвежец мог стать игроком «МЮ», а не «Зальцбурга», однако из-за путаницы во времени этого не произошло. Клуб связался с агентом игрока, чтобы заключить контракт, когда тот уже был подписан «Зальцбургом». Разница во времени между Норвегией и Великобританией -1 час.

На тот момент стоимость футболиста составляла 3 миллиона евро. Сейчас «Боруссия» готова отпустить Холанна не меньше чем за 100 миллионов евро.