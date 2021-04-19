Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался по поводу создания Суперлиги.

«Я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу. Во многих странах упадет интерес к футболу. Против этого турнира и УЕФА. Большинство специалистов в Европе не поддерживают данный турнир. Если взять эволюцию футбола на клубном международном уровне, то раньше у нас были Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков. Потом Кубок кубков убрали, сделали Лигу чемпионов, чтобы в Кубке чемпионов участвовали только чемпионы. И отдельно турнир, где были победители кубков своей страны.

Сейчас у нас Лига чемпионов и Лига Европы. И мы видим, что эти турниры оправдали себя. Это большой интерес! Плюс УЕФА увеличила количество команд, которые будут участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для чего это делается? Для того, чтобы клубы зарабатывали и обеспечивали рост футбола. А с созданием этого турнира получается, что богатые станут еще богаче, а интерес к футболу во многих странах упадет", — сказал Газзаев «СЭ»

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико»,"Милан", «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

(Владислав Флегонтов)