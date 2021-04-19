«Аталанта» и еще два итальянских клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из серии А

Вчера, 18 апреля, состоялось экстренное собрание клубов серии А по поводу вступления ряда итальянских команд в Суперлигу.

«Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить из турнира «Ювентус», «Милан» и «Интер» из-за их присоединения к Суперлиге, сообщает Goal.

Отмечается, что клубы серии А, которые хотят выступать в Суперлиге, до начала турнира не планируют покидать турниры внутри страны.

Сообщалось, что Суперлига будет состоять из двух групп по 10 команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. Матчи будут проводиться посреди недели. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.