Кандидат в президенты «Реала» Рикельме заявил, что хочет назначить Клоппа главным тренером

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме объявил, что постарается договориться с экс-тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, если выиграет выборы.

Ранее Рикельме сообщил, что спортивным директором команды в случае его победы на выборах станет Рауль.

«С момента, когда он приступил к работе, Рауль назвал нам лишь одно имя. Тренера, который оставил эпохальный след в мировом футболе. Человека, который завоевал Лигу чемпионов, который после десятилетий ожидания вернул «Ливерпуль» на вершину Европы и Англии, который сделал «Боруссию» чемпионом перед лицом экономических гигантов и который оставил там, где бы он ни был, нечто ещё более важное, чем титулы: идентичность, характер, лидерство и победную культуру, основанную на коллективных усилиях.

Мы говорим об одном из лучших тренеров нашего времени. Но, прежде всего, мы говорим о лидере, способном вернуть «Реалу» конкурентную интенсивность, ежедневную требовательность, профессионализм, меритократию, единство раздевалки и вкус к хорошо выполненной работе, которые всегда характеризовали великие этапы нашей истории. Этот тренер — Юрген Клопп.

Мы знаем, что Юрген Клопп публично заявлял, что у него нет намерения возвращаться на тренерскую скамейку в ближайшее время, и что он отклонил множество предложений. Именно поэтому мы считаем, что вызов «Реала» отличается. Потому что есть великие клубы, но есть только один «Реал» Мадрид. Существует лишь одна институция, способная объединять традиции и будущее, ценности и амбиции, чувства и совершенство.

Поэтому, если в это воскресенье члены клуба окажут мне свое доверие, в следующий понедельник, 8 июня, Рауль свяжется с Юргеном Клоппом, чтобы лично передать ему наш спортивный проект и нашу волю, чтобы именно он возглавил со скамейки новый этап «Реала Мадрида». Это решение спортивной команды совпадает с чувствами тысяч членов клуба и мадридистов, с которыми мне довелось беседовать в эти две недели», — говорится в официальном заявлении Рикельме.

Выборы нового президента «Реала» пройдут 7 июня. Ранее Флорентино Перес, который с 2009 года занимает пост, объявил, что новым тренером команды, если он останется президентом, станет Жозе Моуринью.

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