Агент Клоппа опроверг возможность работы немца в «Реале»

Агент Юргена Клоппа Марк Косикке отреагировал на слова кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме, что он постарается договориться с экс-тренером «Ливерпуля», если выиграет выборы.

«Это раздражает! Юрген Клопп доволен своей ролью в «Ред Булл» и не стремится работать тренером в клубе», — приводит Sky Sport слова Косикке.

Выборы нового президента «Реала» пройдут 7 июня. Ранее Флорентино Перес, который с 2009 года занимает пост, объявил, что новым тренером команды, если он останется президентом, станет Жозе Моуринью.