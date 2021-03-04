«Барселона» ответила на мем «Севильи»: «В футболе важно уважение»

Пресс-служба «Барселоны» в Twitter после победы над «Севильей» в ответном матче полуфинала Кубка Испании (3:0, первый матч — 0:2) ответила на мем севильского клуба.

В аккаунте «Севильи» 17 февраля появился мем, на котором изображен защитник каталонцев Жерар Пике, пытающийся догнать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Барселона» ту встречу проиграла со счетом 4:1. На фото Пике был подписан как «Лига Европы», а Мбаппе — как «Севилья в 1/8 ЛЧ».

«В футболе важно уважение», — написала пресс-служба «Барселоны».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и каталонцами состоится 10 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.