Мбаппе — о «Реале»: «Для многих, кроме фанатов «Барселоны», это самый великий клуб в мире»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему гордится возможностью играть за мадридскую команду.

Француз выступает за «сливочных» с 2024 года. До этого он играл за «ПСЖ» и «Монако».

«Для многих, кроме фанатов «Барселоны», это самый великий клуб в мире. Это разрывает сердце. Думаю, это очевидно для всех. Это клуб, который олицетворяет и символизирует величие. «Барселона» так или иначе повлияла на историю футбола, но «Реал» — самый любимый клуб в мире. Я счастлив и горжусь тем, что могу играть за него», — приводит Diario AS слова Мбаппе.

На счету 27-летнего форварда 103 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 86 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с мадридцами Мбаппе выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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